Самарцам рассказали, что будет с Последними звонками в случае ракетной опасности

Последние звонки пройдут в Самарской области 26 мая.

Жителям Самарской области объяснили, что будет с Последними звонками в случае ракетной опасности. Если об угрозе объявляется до начала праздника, то в школьных чатах всех участников оповестят о переносе праздничного мероприятия. В этом случае оно возобновятся после отбоя опасности. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

«А если сигнал поступит во время проведения Последних звонков, тогда учеников и их родственников разместят в безопасных местах на территории образовательных учреждений», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Последние звонки пройдут в Самарской области 26 мая. В школы уже направили методические рекомендации по проведению торжественных линеек и алгоритмы действий на случай угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, безопасность праздничных мероприятий будет полностью обеспечена.

