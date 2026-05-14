По делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова допросят 79 свидетелей

21 мая в Самарском областном суде пройдет первое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова

21 мая в Самарском областном суде пройдет первое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, в этом преступлении подозревают их внучку Екатерину. Кроме нее, судить будут 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла участвовать в незаконной продаже автомобиля убитых. По версии следствия, указания по совершению преступления из-за рубежа давала Светлана Метревели, дочь Киселевой, а ее племянник Дмитрий мог помогать Екатерине Тарховой расчленять тела дедушки и бабушки.

«Согласно списку лиц, подлежащих вызову в суд, по уголовному делу имеется 79 свидетелей», – прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

В суд вызовут одного эксперта и девять специалистов. Уже на первое заседание этапируют дочь Виктора Тархова и мать Екатерины Людмилу, которая отбывает наказание в колони за вымогательство. Людмила Тархова является потерпевшей по делу.

Адвокат Екатерины Тарховой ходатайствовал о том, чтобы в суд вызвали восемь свидетелей защиты.

