Беспилотную опасность объявляли в Самарской области ночью 15 мая

Режим беспилотной опасности действовал чуть больше трех часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 15 мая в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом около 02.30 написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС, жители региона также получали смс-сообщения.

«Отбой опасности атаки БПЛА Объявлен в Самарской области с 06.00», – сообщили в МЧС рано утром.

Таким образом, режим беспилотной опасности действовал чуть больше трех часов. ЧП, связанных с беспилотниками, не произошло. Во время действия режима опасности могли ограничивать мобильный интернет, но большинство жителей региона в это время спали и вряд ли испытали какие-то неудобства.

Напомним, что сайт «КП-Самара» работает даже при ограничениях мобильного интернета. Прямо сейчас читайте: в Самарской области памятник упал на 9-летнюю школьницу, заведено уголовное дело, мотоциклист из Новокуйбышевска снял на видео момент своей гибели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал