Павел Прилучный вместе с главой Тольятти передал генераторы для бойцов спецназа

Генераторы уже отправились бойцам спецназа на передовую. Фото: администрация Тольятти

В четверг, 15 мая, в Тольятти российский актер Павел Прилучный встретился с главой города Ильей Сухих, чтобы передать три генератора для 3-ей отдельной гвардейской бригады специального назначения. Вместе с ним на встречу пришла продюсер сериалов Аля Сомкина. Об этом сообщили в администрации Автограда.

«Важно, что с инициативой поддержать нашу бригаду необходимым оборудованием выступил сам Павел Прилучный. На фронте, как говорят военнослужащие, актера знают, он уже не раз помогал в приобретении техники и электроники. Спасибо Павлу и Але за неравнодушие и реальную поддержку бойцов», – сказал Сухих.

Генераторы уже отправились бойцам спецназа на передовую. Такая техника нужна для бесперебойной подачи электроэнергии, подзарядки ударных дронов и квадрокоптеров, которые ведут разведку и поддерживают наступательные операции пехотных войск.

Напомним, в Тольятти снимают сериал о майоре Огородникове. Главную роль в нем исполняет звезда «Мажора». Чтобы увидеть Павла Прилучного, фанаты собираются толпами.

