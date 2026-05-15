Павел Прилучный поделился своими впечатлениями о съемках в Тольятти

Прилучного удивил масштаб Автозаводского района. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти проходят съемки сериала «Чужой Огород» о легендарном местном оперативнике Дмитрии Огородникове, где Павел Прилучный играет главного героя. Звезда «Мажора» рассказал о своих впечатлениях от города.

«В Тольятти живут очень доброжелательные, искренние люди, которые позитивно реагируют на съемки и с живым интересом наблюдает за съемочными процессами. Работы много. Задача непростая. Мой персонаж вызывает уважение у жителей города», – передает слова актера администрация Автограда.

Также Прилучный поделился, что его удивил масштаб Автозаводского района Тольятти своими широкими проспектами и улицами. Чтобы увидеть знаменитость, фанаты собираются толпами. В сериале будет 12 серий, он выйдет в 2027 году. Напомним, 14 мая Павел Прилучный вместе с главой Тольятти передал генераторы для бойцов спецназа.

