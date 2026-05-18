Волга у берегов Самары с каждым днем прогревается все сильнее.

В Самарской области с приходом аномальной жары продолжают нагреваться реки. Рассказываем про температуру воды в Волге 18 мая 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Волга у берегов Самары с каждым днем прогревается все сильнее. Сейчас температура воды на Саратовском водохранилище у областного центра поднялась чуть выше +12 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти значение тоже превысило +12 °C.

Теплее всего река на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там температура воды в Волге стремительно приближается к +16 °C. Напомним, 30-градусная жара сохранится в Самарской области до 21 мая. Горожане заполонили набережную Волги и устремились на пляжи.

