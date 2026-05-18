Аномальная жара сохранится в Самарской области до 21 мая

Объявлен желтый уровень опасности.

Сильная жара будет стоять в Самарской области по 21 мая. Синоптики прогнозируют повышение столбиков термометров до +33 °C. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем 19-21 мая в Самарской области сохранится жара +30, +33 °C, — предупредили в Приволжском УГМС.

Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить достаточное количество прохладной воды. Лучше не находиться долго на солнце, не заниматься физической активностью.

А людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности, которая длится с 12 до 15 часов, советуют не выходить на улицу и не загорать на пляже. Водителям перед тем, как сесть в машину, нужно сначала открыть все двери для проветривания. Напомним, с приходом летней жары самарцы хлынули на пляжи. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 9 градусов и более.

