Уголовное дело о контрабанде драгоценных камней поступило в суд Самары

Драгоценности не были надлежащим образом задекларированы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевский районный суд Самары поступило уголовное дело о контрабанде драгоценных камней. Женщина пыталась получить бриллианты и сапфиры стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Просматривая сайт в интернете, женщина увидела рекламное объявление о продаже на территории Индии драгоценных камней. В этот же день она заказала у иностранного отправителя четыре бриллианта и 11 сапфиров», – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, они не были надлежащим образом задекларированы. Их отправили международным почтовым отправлением под видом не представляющего ценности товара. Отправитель посылки указал, что ее стоимость составляет 300 рупий, то есть около 230 рублей.

Первое судебное заседание по делу пройдет 27 мая в 11:00. Самарчанку обвиняют в незаконном перемещении через госграницу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Ей грозит штраф до 1 миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

