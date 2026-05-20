В Самаре отремонтировали крышу и фасад в Доме Челышева

Капитальный ремонт Дома Челышева продолжается в Самаре. Напомним, что он стартовал в 2023 году, вскоре после крупного пожара, который охватил 1300 квадратных метров. Что сейчас происходит на объекте, рассказали в минэнерго и ЖКХ Самарской области.
«Специалисты уже привели в порядок крышу, фасад и инженерные системы», – уточнила пресс-служба министерства.
Сейчас в Доме Челышева укрепляют фундамент.
Напомним, что здание, построенное в 1899 году, является объектом культурного наследия и памятником архитектуры.
Всего с 2014 года в Самарской области отремонтировали 267 домов-объектов культурного наследия. А до 2027 года планируется обновить еще 22 таких здания.
