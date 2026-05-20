В Самаре в третий раз не смогли найти перевозчика на маршрут №46

Маршрут №46 следует между автостанцией «Аврора» и площадью Революции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конкурс на определение подрядчика на маршрут №46 в Самаре не состоялся в третий раз. Причина все та же – на него не поступило ни одной заявки. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что маршрут №46 следует между автостанцией «Аврора» и площадью Революции. Проблемы с его работой возникли в феврале 2026 года, когда у перевозчика аннулировали свидетельство. Власти сразу же объявили конкурс на поиск нового перевозчика, но тщетно. Вторая попытка также была неудачной, и в конце апреля конкурс объявили в третий раз.

Сейчас в Самаре ищут перевозчика на маршрут №89 от НФС до улицы Дзержинского, заявки на него принимают до 8 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал