Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 мая вражеские беспилотники атаковали Сызрань. Напомним, что угрозу атаки БПЛА объявили рано утром. Есть человеческие жертвы, об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю: из за бесчеловечных действий врага два человека погибли», – написал глава региона и выразил соболезнования родным и близким жертв атаки.

Кроме того, есть несколько пострадавших от атаки беспилотников, но их точное количество не уточняется. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор призвал жителей региона верить только информации из официальных источников, а также напомнил, что в области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео атаки БПЛА и работы средств ПВО.

Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал