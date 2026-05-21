В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 21 мая

В самарском аэропорту задерживают вылет шести рейсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 21 мая, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«В 06:20 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для безопасности полетов», – написано в посте.

Время отправки перенесли у рейсов в Сочи, Москву и Санкт-Петербург, а один рейс в Москву отменили. Напомним, в Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 04:45 до 09:50. Жителям напомнили о штрафах за съемку и публикацию атаки БПЛА и ее последствий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал