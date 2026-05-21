Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 21 мая, в Самарском областном суде на заседании по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи присутствует, помимо Екатерины и Людмилы Тарховых, еще и Таисия Киселева. 79-летняя женщина тоже проходит по делу обвиняемой. В силу возраста и своего состояния она шла без наручников и с клюшкой.

«Каждый шаг пенсионерке давался с трудом. Также Киселевой тяжело вставать во время ответов судье из-за возраста и ей разрешили отвечать сидя», – сообщает корреспондент «КП-Самара».

Видео: Анастасия Семдянова Появились фото и видео 79-летней Таисии Киселевой из суда об убийстве Тарховых в Самаре

Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. При ее содействии был похищен и продан автомобиль. Пенсионерка является матерью одной из сообщниц Тарховой Светланы Метревели. Престарелую женщину задержали в июне 2025 года, когда она неожиданно прилетела в Самару.

По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом.

