План Метревели: Екатерина Тархова избавлялась от тел деда и бабушки, выполняя указания главы ОПГ

Екатерина Тархова и ее мать Людмила Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре завершилось первое заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На нем обвинительное заключение зачитал представитель Гособвинения. Впервые следствие подробно рассказало как внучка Екатерина Тархова с подельником убивала деда, от чего именно умерли пенсионеры и кто придумал страшный план. В своей речи гособвинитель использовал формулировку, подразумевающую участие Екатерины в ОПГ, передает из суда журналист "КП"-Самара". По мнению следствия, ОПГ создала Светлана Метревели - она находится в международном розыске. Входили в группу ее племянник Дмитрий И Екатерина Тархова, которая испытывала сильную неприязнь к матери и бабушке.

- Совершать преступления и иные действия в интересах группы, принимать непосредственное участие в преступлениях, с учетом полученных от Метревели указаний... Принимать участие в уничтожении и сокрытии членами ОПГ следов преступления, а также обеспечить реализацию добытых путем преступления материальных ценностей, - описали на суде обязанности Екатерины Тарховой в ОПГ.

Также стало известно, что пенсионеры скончались от отравленных таблеток. Виктор Александрович лежал без сил, а его жену связал прятавшийся ранее на балконе подельник Екатерины Дмитрий. Затем парочка начала выпытывать у пары пароли от банковских карт и требовать подписать доверенности.

Когда пенсионеры скончались, преступники избавились от тел, расчленив их после заморозки азотом, пропустив через мясорубку и расфасовав по пакетам с гречкой. К этому Екатерина готовилась заранее - покупая по указке Метревели бензопилу, химические жидкости в строительном магазине Самары.

