Иван Носков выразил соболезнования родным погибших при атаке БПЛА в Сызрани

Мэр заявил о готовности оказать всю необходимую помощь

Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Сызрани. Два человека погибли в результате атаки беспилотников, также есть пострадавшие. Мэр заявил о готовности оказать всю необходимую помощь. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Они пытаются поселить панику и внушить страх. Не получится. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Иван Носков.

Глава города поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность жителей региона. Он выразил уверенность в их профессионализме и призвал сохранять бдительность.

Напомним, в Сызрани прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке беспилотников, а также до конца недели отменили массовые мероприятия в связи с трагическими событиями.

