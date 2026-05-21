Прокуратура выехала на место атаки БПЛА в Сызрани

В Самарской области работает горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи

В Сызрани и.о. прокуратура города Денис Дербенев выехал на территорию, которую сегодня атаковали беспилотники. Напомним, что в результате атаки два человека погибли, еще несколько пострадали – им оказывают необходимую помощь.

«Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА», – уточнила пресс-служба ведомства.

Жителям региона напомнили, что в прокуратуре работает горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи. Позвонить на нее можно по номеру 8 (846) 340-61-78.

Опасность атаки беспилотников в Самарской области уже отменили. Аэропорт Курумоч снова принимает и отправляет самолеты.

