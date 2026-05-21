Потерявшая родителей Людмила Тархова на суде высказалась о дочери-убийце: Мне неприятно!

Людмила Тархова сказала, что не желает пожизненного срока дочери Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде продолжается первое судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых - их внучка, Екатерина Тархова. Потерпевшая - ее мать Людмила. Ее привезли на суд из колонии, где она отбывает наказание за вымогательство. Во время первого перерыва журналистам удалось задать Людмиле несколько вопросов. Она высказалась о своем отношении к дочери и к организаторам убийства ее родителей, сообщает из зала суда журналист "КП"-Самара"

Хотели бы поговорить с дочерью?

- Нет

А еще что-то сделать?

- Я думаю, что господь сам разберется

Как вам находиться в зале рядом с дочерью?

- Неприятно... Неприятно.

Дочке вы бы хотели пожизненное?

- Нет, не хочу.

А какое наказание для нее вы бы хотели?

- Там будет решать. Суд.

Екатерина внимательно слушает обвинительный приговор Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По поводу Светланы Метревели и ее племянника Дмитрия Метрвели, которые организовали. разработали план и помогали убить Тарховых, Людмила отметила:

- Хочу, чтобы их нашел Интерпол и они ответили по всей строгости законов РФ.

До перерыва в судебном заседании начали зачитывать обвинительный приговор. Гособвинитель считает, что весь план по убийству был разработан Светланой Метревели, которая придумала всю схему с отравлением и последующим избавлением от тел. Вот как Екатерина и ее подельник убивали Виктора и Наталью Тарховых - публикуем все новые подробности.