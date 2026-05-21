В четверг, 21 мая 2026 года, в Самарском областном суде проходит первое заседание суда по уголовному делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых находится их внучка Екатерина, которая призналась в двойном убийстве бабушки и дедушки. Резонансная история и так поражала своими подробностями, но появились новые шокирующие детали бессердечного убийства. Как оказалось, Екатерина добавляла ядовитое вещество в лекарства Виктора и Натальи. Из-за них супруги постепенно были доведены до беспомощного состояния. Подробности – в материале «КП-Самара».

Травила, чтобы убить

Внучка экс-мэра Самары Тархова травила деда и бабушку ядовитыми капсулами

Представитель гособвинения озвучил выводы следствия, сообщает из зала суда журналист "Комсомольской правды" - Самара. Из зачитанного обвинительного заключения следует, что сообщник Екатерины Тарховой Дмитрий Метревели привез ей опасное для жизни и здоровья вещество. О том, что отравление имело место, было известно и раньше. Вот только журналисты и читатели гадали: куда же подсыпала внучка отраву? Теперь ответ найден. Вместе сообщники расфасовали яд в капсулы, которые находились в таблетнице Тарховых. Супруги принимали их для здоровья. Но если бы они только знали, что теперь таблетки будут их медленно убивать.

Самым опасным человеком в доме дедушки и бабушки стала их родная внучка. По информации следствия, Екатерина внимательно следила за употреблением ядовитых капсул. Из-за этого в скором времени Виктор Тархов уже не мог передвигаться. Тем временем сообщники терпеливо выжидали день убийства.

Когда все было готово для преступления, внучка экс-мэра запустила Дмитрия в квартиру, где жили ее дед и бабушка. Мужчина спрятался на балконе и ночевал там некоторое время. Следствие считает, что в один из дней Наталья Тархова вернулась с правнуком с занятий (был ли мальчик в квартире в момент нападения или Катя забрала его заранее - пока неизвестно, следователи не озвучили информацию), и в это время Дмитрий выбежал из-за своего укрытия, неожиданно напал на нее и связал.

В момент нападения на Наталью ее муж тоже находился дома, но уже не мог оказать никакого сопротивления. Как говорят следователи, Екатерина и Дмитрий продолжали вводить капсулы бабушке и дедушке, вещество вызывало у них помутнение рассудка. Судя по всему, они хотели, чтобы пенсионеры подписали доверенность на снятие денег и продажу машины. Именно яд и привел к смертиТарховых.

После этого, по версии следствия, Дмитрий Метревели расчленил тела. В квартире Тарховых их заморозили жидким азотом. Затем внучка перевезла части родных к себе домой (може быть, именно этот момент попал на видео, когда Екатерина выходит в подъезд с большой бочкой? его публиковали в самом начале расследования), там пропустила через мясорубку и смешала с гречкой. Потом она расфасовала останки Тарховых по мусорным пакетам и выбросила в уличные баки в разных частях города.

Доказать убийство удалось только благодаря кропотливой работе: частицы кровеносных сосудов, жировой и кожной ткани были найдены на сантехнике, на полу в квартире Виктора Тархова. Увы, но никаких частей тела найти не удалось.

Первая встреча с матерью после убийства

На первое заседание привезли дочь убитых Людмилу Тархову, мать Екатерины. Ее этапировали из исправительной колонии, где она с конца 2022 года отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. Людмила признана потерпевшей по делу. Это их первая встреча с дочерью за долгое время.

Раньше Людмила Тархова признавалась, что после новостей об убийстве родителей своей дочерью долгое время не верила в случившееся. Сначала она держалась уверенно и не проявляла эмоций, в то время как сама Екатерина смотрела на нее не отрываясь. Однако потом чувства взяли верх и по лицу дочери Тарховых покатились слезы. Позже Людмила и вовсе призналась, что ей неприятно находиться в одном месте с Екатериной.

«Я думаю, что Господь сам разберется. Мне находится рядом с Катей неприятно, и я ничего не хочу ей говорить. Я себя вообще не очень хорошо чувствую», – сказала Людмила в перерыве заседания.

Преступное сообщество

В уголовном деле фигурируют Екатерина Тархова, ее заграничные сообщники Дмитрий и Светлана Метревели и мать Светланы Таисия Киселева. По версии следствия, Светлана Метревели была организатором ОПГ, сначала она предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу, а затем такое же предложение поступило Тарховой. Отмечается, что на тот момент Екатерина была в плохих отношениях с матерью, бабушкой и дедушкой.

По данным следствия, все участники ОПГ должны были слушаться и выполнять указания Метревели. Так, в момент убийства Екатерина и Дмитрий действовали по указаниям Светланы Метревели, которая в это время находилась за рубежом. Сейчас Метревели объявлены в международный розыск. А 79-летняя Таисия Киселева тоже присутствует на заседании.

Расследование уголовного дела завершили в апреле 2026 года. В ходе него было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых. Сами части тел найдены не были, хотя поиски велись долгое время на мусорном полигоне Самары.

Мотивом для жестокого преступления, вероятнее всего, стали деньги. После убийства сообщники похитили имущество погибших на сумму более 2 миллионов рублей: одежду, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и подлежащие начислению в качестве дивидендов с использованием поддельных официальных документов. Кроме того, при содействии Таисии Киселевой был украден и продан автомобиль, принадлежащий Наталье Тарховой.

Внучке экс-мэра предъявили сразу восемь обвинений. Так, Екатерина обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе в беспомощном состоянии, совершенном организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений, в надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, в покушении на мошенничество, в мошенничестве, в умышленном уничтожении имущества, в похищении или повреждении документов, а также в подделке документов.

Заседание продолжится после перерыва.

