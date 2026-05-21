Сызрань атаковали более 15 беспилотников, два дома были разрушены 21 мая

В четверг, 21 мая, Сызрань в очередной раз подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Всего на город было нацелено более 15 беспилотников. В результате ЧП два дома были разрушены. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. в своем канале МАХ.

«Работаю в Сызрани, пообщался с жителями и заводчанами. Сейчас проводится оценка ущерба. Поможем ликвидировать последствия. Окажем материальную и психологическую поддержку», – сказал глава региона.

В городе развернута работа оперативного штаба по ликвидации последствий. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Отмечается, что все социальные и медицинские службы на связи с семьями. К сожалению, при атаке погибли два человека. СК завел уголовное дело о теракте.