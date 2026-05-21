ВСУ атаковали Сызрань 21 мая средствами БПЛА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область вновь подверглась атаке беспилотников. Прилет зафиксировали в Сызрани. Есть жертвы. Рассказываем все, что известно об атаке БПЛА на Самарскую область 21 мая 2026 года.

Что известно об атаке БПЛА на Сызрань 21 мая 2026: последствия

Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области около 4:45 21 мая 2026 года. Следом в регионе ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно перестал выпускать и принимать самолеты.

Примерно в 8:40 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атакует средствами БПЛА Сызрань. К сожалению, не обошлось без жертв.

Атака БПЛА на Сызрань 21 мая 2026: пострадавшие, кто погиб

«С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

При атаке БПЛА на Сызрань есть и пострадавшие. Их количество пока неизвестно. Как и то, в каком состоянии они сейчас находятся. Как отметил губернатор, им оказывают всю возможную помощь.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 20 мая по 7:00 21 мая по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 121 беспилотник. Несколько из них — над территорией Самарской области.

Вячеслав Федорищев напомнил о запрете на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, а также последствий их применения. Приближаться к обломкам беспилотников нельзя — это опасно. В случае их обнаружения необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 112.

«Сохраняйте бдительность и спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации», - призвал губернатор жителей Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал