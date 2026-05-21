РекламаПодписка
Происшествия21 мая 2026 5:23

Два человека погибли, еще несколько пострадали: что известно об атаке БПЛА на Сызрань 21 мая 2026 года

Губернатор выразил соболезнования родным погибших при атаке БПЛА на Сызрань 21 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
ВСУ атаковали Сызрань 21 мая средствами БПЛА.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область вновь подверглась атаке беспилотников. Прилет зафиксировали в Сызрани. Есть жертвы. Рассказываем все, что известно об атаке БПЛА на Самарскую область 21 мая 2026 года.

Что известно об атаке БПЛА на Сызрань 21 мая 2026: последствия

Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области около 4:45 21 мая 2026 года. Следом в регионе ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно перестал выпускать и принимать самолеты.

Примерно в 8:40 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атакует средствами БПЛА Сызрань. К сожалению, не обошлось без жертв.

Атака БПЛА на Сызрань 21 мая 2026: пострадавшие, кто погиб

«С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

При атаке БПЛА на Сызрань есть и пострадавшие. Их количество пока неизвестно. Как и то, в каком состоянии они сейчас находятся. Как отметил губернатор, им оказывают всю возможную помощь.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 20 мая по 7:00 21 мая по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 121 беспилотник. Несколько из них — над территорией Самарской области.

Вячеслав Федорищев напомнил о запрете на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, а также последствий их применения. Приближаться к обломкам беспилотников нельзя — это опасно. В случае их обнаружения необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 112.

«Сохраняйте бдительность и спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации», - призвал губернатор жителей Самарской области.

