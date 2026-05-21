Глава Самарской области провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Федорищев отметил, что комиссия должна продолжить системную работу по технологического суверенитета. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности. Оно началось с минуты молчания в память о погибших при атаке БПЛА на Сызрань.

По видеосвязи в заседании участвовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, представители федеральных ведомств, правительства Москвы и др. Речь шла о стимулировании внедрения робототехнических систем в промышленности и развитии финансовых механизмов коммерциализации научно-технологических разработок.

«Мы должны по-настоящему серьезные финансовые стимулы создать, чтобы предприятия откликнулись, увидели для себя эти возможности. Идеология внедрения роботизированных комплексов должна быть такой высокой, чтобы это стало естественной потребностью любого производителя», - сказал глава региона.

По словам Алиханова, Россия планирует оказать дополнительную поддержку развитию роботизации. Еще одной темой обсуждения стали нормативные условия развития робототехники. Губернатор отметил, что комиссия должна продолжить системную работу по технологического суверенитета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал