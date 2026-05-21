Семья участника СВО погибла при атаке БПЛА на Сызрань 21 мая

Стало известно, кто именно погиб при атаке БПЛА на Сызрань, которая произошла 21 мая. Погибшими оказались два члена семьи участника СВО. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Есть жертвы – семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», – сказал глава региона.

В городе развернута работа оперативного штаба по ликвидации последствий. Федорищев тоже находится в Сызрани, где общается с жителями. Сейчас проводится оценка ущерба. Губернатор пообещал городу помочь с ликвидацией последствий.

При атаке также есть пострадавшие, им госпитализация не потребовалась. СК завел уголовное дело о теракте. Всего на город было нацелено более 15 беспилотников. В результате ЧП разрушено два дома.