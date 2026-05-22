Внучку экс-мэра Самары Екатерину Тархову чуть не поймали за разделыванием родных

Екатерина Тархова вела себя нервно во время визита полиции Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 22 мая продолжают рассматривать дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В суд начали вызывать свидетелей, передает корреспондент «КП-Самара». Первой свои показания дала сотрудница полиции по фамилии Вольская, которая в январе 2025 года была оперуполномоченным в Ленинском районе. Женщина была на суточном дежурстве, когда с ней связался друг и водитель Виктора Тархова. Он хотел поздравить бывшего градоначальника с Новым годом, но не смог с ним связаться и забеспокоился.

«Мы поднялись на этаж, постучались в квартиру. Дверь открыла Екатерина Тархова», – рассказала свидетель.

По словам сотрудника полиции, никаких подозрительных запахов она не почуяла, пятен крови в квартире не заметила. Но было слышно, как в глубине квартиры работает какой-то инструмент, похожий на шуруповерт или дрель. Стало понятно, что в квартире Тархова не одна. Напомним, что незадолго до убийства Екатерина покупала бензопилу.

Сотрудник полиции объяснила, зачем пришла, попросила связаться с бабушкой и дедушкой. Екатерина сказала, что они находятся в Москве и отвечают только на сообщения. В квартиру она никого не пустила, заявила, что визитеры не имеют такого права. По словам свидетеля, внучка убитого мэра вела себя странно, была очень нервной и возбужденной, едва ли не впала в истерику. Потом немного успокоилась, но после разговора с юристом снова стала очень возбужденной.

