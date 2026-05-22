Свидетели в последний раз видели экс-мэра Самары Тархова с женой в декабре 2024

Председатель ТСЖ дома на Вилоновской, 23 Ольга Савченко рассказала о супругах Тарховых Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 22 мая продолжается судебный процесс по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Накануне обвинение представило свою версию убийства, а сегодня начался допрос свидетелей. Председатель ТСЖ дома на Вилоновской, 23 Ольга Савченко рассказала о супругах Тарховых и о том, когда она в последний раз их видела.

По словам свидетеля, с Тарховыми ее связывали рабочие отношения. Виктор выходил из квартиры редко и не всегда брал трубку, так что председатель ТСЖ чаще общалась с Натальей. В последней раз женщины виделись 20 декабря 2024 года. В этот день во дворе убирали снег, и Наталью попросили переставить машину. Судя по всему, на тот момент женщина чувствовала себя хорошо. Вероятно, капсулами с опасным веществом ее начали травить позже, или же оно пока не оказывало действие в полную силу.

А вот в начале января свидетель Савченко уже не смогла связаться с Тарховыми. По ее словам, 3 января к ней обратилась жительница квартиры №25 и сообщила, что в гостевом туалете течет с потолка. Тарховы жили этажом выше, в 27-й квартире. Ольга Савченко позвонила Наталье Тарховой, но трубку никто не взял. Когда женщина все-таки дозвонилась, то ответила ей не Наталья Ивановна, а ее внучка. Екатерина рассказала, что якобы бабушка с дедушкой уехали на юбилей, и заявила, что утечку они устранят сами. Так что в этот день Ольга Савченко в квартиру Тарховых не попала. В течение последующих нескольких дней было еще несколько заявок о протечках по стояку, в том числе от Екатерины Тарховой, после чего в нескольких квартирах отключили горячую воду. Напомним, что в квартире Тарховых нашли следы их крови и кровеносных сосудов, может ли быть связана с этим протечка, неизвестно. Но после пропажи Тарховых их внучка несколько раз вызывала клининг.

Екатерина Тархова является главной подозреваемой в убийстве дедушки и бабушки. По версии следствия, Тарховых отравили, потом тела расчленили, прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули в мусорку. Прямая трансляция с заседания в Самарском облсуде доступна по ссылке.

