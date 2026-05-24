Фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары Таисия Киселева не признает вину

Следствие считает, что Таисия Киселева помогала Екатерине Тарховой продавать авто ее бабушки Натальи.

Таисия Киселева, которая фигурирует в деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, отказывается признавать свою вину. На заседаниях, которые прошли в Самарской областном суде 21 и 22 мая 2026 года, она отказалась давать показания.

79-летнюю Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. По версии следствия, она помогла Екатерине Тарховой продавать машину своей бабушки. Правоохранители считают, что во время сделки по продаже авто Таисия Киселева выдавала себя за Наталью Тархову. Максимальное наказание, которое ей может грозить, — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Известно, что Таисия Киселева является родственницей еще двоих фигурантов уголовного дела — Светланы и Дмитрия Метревели. Первую считают организатором преступной группы, второго — одним из исполнителей убийства. Оба сейчас находятся в розыске.

На заседании, которое прошло 21 мая, суд постановил продлить Таисии Киселевой меру пресечения. Она будет находиться под домашним арестом еще шесть месяцев — до 12 ноября 2026 года.

