В Самаре жительницу оштрафовали за фиктивную регистрацию 14 иностранцев

Женщина погасила уголовный штраф полностью

Жительница Самары фиктивно поставила на учет 10 иностранцев, а еще четверых зарегистрировала по месту пребывания, также фиктивно. За это женщину привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«В отделении судебных приставов Красноглинского района Самары завели исполнительное производство», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Самарчанка затягивала с оплатой штрафа. Тогда приставы ограничили ей въезд за границу и арестовали счета в банке. Эти меры подействовали, и женщина погасила уголовный штраф полностью.

Ранее в Самаре полиция и ОМОН искали иностранцев-нарушителей в двух районах города, а в Тольятти провели миграционный рейд в цехе полуфабрикатов.

