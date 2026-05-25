НовостиОбщество25 мая 2026 7:51

Вода в Волге у берегов Самары прогрелась до +15 градусов 25 мая

В Сызрани вода в Волге прогрелась больше всего
Александра ТАЙБАТРОВА
Вода пока слишком холодная для купания

Вода пока слишком холодная для купания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фоне аномально теплой погоды в Самарской области прогревается и вода в главной реке – Волге. Какая температура воды сейчас, можно ли уже купаться – рассказываем.

По состоянию на 25 мая температура воды в Волге у берегов Самары прогрелась до +15 градусов, тогда как неделю назад была всего +12 градусов.

Самая теплая вода в Волге сейчас фиксируется в Сызрани – здесь ее температура составляет около +17 градусов. В Тольятти вода прохладнее, ее температура - чуть выше +15 градусов.

Еще на прошлой неделе самарцы заполонили пляжи в жаркую погоду. Но жителей и гостей города призывают не купаться до официального старта пляжного сезона. Это может быть опасно, потому что и вода пока слишком холодная, и дно реки еще не обследовали. Уровень воды в Волге пока слишком высок, чтобы завершить очистку берега и установить пляжное оборудование, отметили в мэрии.

