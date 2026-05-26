Застройщику в Самаре продлили договор РЗТ на 125-й квартал

Предметом спора стал участок в границах улиц Буянова, Чкалова, Арцыбушевской, Маяковского Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре застройщик ООО «СЗ ИК «Новый город» добился продления договора о развитии застроенной территории в историческом центре города. Речь идет об участке на территории 125-го квартала, в границах улиц Буянова, Чкалова, Арцыбушевской, Маяковского.

Еще в 2016 году компания получила этот участок по договору о РЗТ и изначально планировала застроить его высотками. Но потом территория попала в границы исторического поселения.

Строительству домов мешали многолетние судебные тяжбы по этому участку. Между тем, в 2026 году истекает срок действия договора о развитии застроенной территории. Застройщик обратился в суд с требованием продлить его. Арбитражный суд Самарской области поддержал иск, но у мэрии еще есть возможность обжаловать это решение.

