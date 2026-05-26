Екатерина Семенова стала врио главы минграда Самарской области

Врио министра градостроительной политики стала Екатерина Семенова. Фото: минград Самарской области

Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова. Информация об этом размещена на сайте ведомства. Ранее она занимала пост первого заместителя министра – главного архитектора.

Напомним, что пост главы минграда стал вакантным после ухода с должности министра Андрея Грачева. Об этом стало известно на оперативном совещании 12 мая.

Андрей Грачев пришел в правительство Самарской области в конце 2024 года, до этого чиновник работал в администрации Геленджика. Сейчас экс-министр перешел на другую работу, но куда, не сообщается.

Станет ли Екатерина Семенова новым министром градостроительной политики, или же она лишь временно руководит ведомством, официальной информации нет. На сайте министерства она сейчас указана и как врио министра, и как первый заместитель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал