Мельниковой отказали в рекомендации на должность председателя Самарского облсуда

Ксения Мельникова не получила рекомендацию на должность председателя Самарского областного суда. Об этом стало известно во вторник, 26 мая, сообщает Верховный суд РФ.

«Высшая квалификационная коллегия судей отказала Ксении Мельниковой в рекомендации кандидатом на должность председателя Самарского областного суда», – рассказали в пресс-службе.

Именно Мельникова назначена судьей по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены. Первое заседание прошло 21 мая в Самарском областном суде. На него привезли мать Екатерины Тарховой Людмилу, которая отбывает наказание в колонии. Также были раскрыты новые тайны преступления.