Спонсорский контракт «Крыльев Советов» с букмекером на 220 млн рублей сорвался

Поиском спонсора для футбольного клуба занимался председатель совета директоров Дмитрий Яковлев Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Спонсорский контракт, который «Крылья Советов» планировали заключить с одним из букмекеров, сорвался. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, речь идет о контракте на 220 миллионов рублей.

Поиском спонсора для футбольного клуба занимался председатель совета директоров Дмитрий Яковлев. Сделать это он должен был до начала июля, чтобы завершить допуск команды в новому сезону РПЛ. Ему удалось добиться предварительной договоренности о том, что контракт с действующим спонсором увеличат на 50 миллионов рублей.

Но в середине мая стало известно, что Яковлев уходит из правительства Самарской области, а также покидает пост в руководстве «Крыльев Советов». Вместе с ним потеряны и договоренности со спонсором, уверяет Карпов. Теперь партнера для клуба ищет гендиректор Джабраилов, сообщает инсайдер со ссылкой на Дмитрия Яковлева.

