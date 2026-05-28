НовостиОбщество28 мая 2026 11:12

Спонсорский контракт «Крыльев Советов» с букмекером на 220 млн рублей сорвался

Инсайдер сообщил о срыве многомиллионного контракта для «Крыльев Советов»
Александра ТАЙБАТРОВА
Поиском спонсора для футбольного клуба занимался председатель совета директоров Дмитрий Яковлев

Поиском спонсора для футбольного клуба занимался председатель совета директоров Дмитрий Яковлев

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Спонсорский контракт, который «Крылья Советов» планировали заключить с одним из букмекеров, сорвался. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, речь идет о контракте на 220 миллионов рублей.

Поиском спонсора для футбольного клуба занимался председатель совета директоров Дмитрий Яковлев. Сделать это он должен был до начала июля, чтобы завершить допуск команды в новому сезону РПЛ. Ему удалось добиться предварительной договоренности о том, что контракт с действующим спонсором увеличат на 50 миллионов рублей.

Но в середине мая стало известно, что Яковлев уходит из правительства Самарской области, а также покидает пост в руководстве «Крыльев Советов». Вместе с ним потеряны и договоренности со спонсором, уверяет Карпов. Теперь партнера для клуба ищет гендиректор Джабраилов, сообщает инсайдер со ссылкой на Дмитрия Яковлева.

