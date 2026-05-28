29 мая в Самаре снова будет дождливо и ветрено

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29 мая в Самарской области снова объявили штормовое предупреждение, сообщает Приволжское УГМС. Местами по региону прогнозируют грозу, кое-где может выпасть град. Ветер усилится, его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

«Объявлен желтый уровень опасности», – предупредили самарцев.

Вся текущая неделя в Самарской области будет дождливой, едва ли не каждый день возможна гроза. Максимальная температура воздуха днем при этом не будет превышать +22...+23 градусов.

Но дожди и холодная погода скоро прекратятся, в июне в Самарскую область вернется жара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал