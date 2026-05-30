В Самарской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности действовал в регионе больше пяти часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Напомним, угроза была объявлена в 4 утра 30 мая. Жителей призвали спуститься в укрытия. В 5 утра в регионе ввели план «Ковер».

По данным властей, опасность атаки БПЛА миновала. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал