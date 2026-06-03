Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июня 2026 7:49

В Самаре продолжается проверка в отношении депутата Александра Милеева

Самарского депутата Милеева могут исключить из партии, если проверка подтвердит нарушения
Ирина СИНЕГУБОВА
Милееву не стали добавлять 25% голосов как участникам СВО. Фото: Самарская губдума

Милееву не стали добавлять 25% голосов как участникам СВО. Фото: Самарская губдума

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с депутатом Александром Милеевым, который подал документы на предварительное голосование как участник СВО. Проверка все еще продолжается. Об этом сообщил глава региона в своем канале МАХ.

«Поставил задачу исполкому партии провести проверку в целом по этому депутату и лицам, которые ему потворствуют. Мы должны серьезно подумать, все проанализировать и по итогам проверки представить решение. Если оно будет аргументировано, необходимо подготовить предложение об исключении Александра Милеева из партии», – сказал Федорищев.

Оргкомитет не стал принимать решение о том, что кандидат соответствует статусу участника спецоперации, поэтому Милееву не добавили 25% голосов. На неточности в его справке указал Герой России Андрей Еремин, после чего губернатор велел начать проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал