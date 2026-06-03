Появились фото строительства высоток на месте школы-интерната в Самаре

Проект предусматривает создание 736 квартир. Фото: наш.дом.рф

В Промышленном районе Самары продолжается строительство жилого комплекса на улице Вольской, 40. Высотки возводят на территории, где раньше располагалась школа-интернат № 4.

Ранее городская администрация одобрила компании отклонение от предельных параметров строительства. Максимальный разрешенный процент застройки составит 80%. Максимальная этажность достигает 25. Строительство должны завершить в четвертом квартале 2029 года.

Стены дома возводят из монолитного кирпича. Фото: наш.дом.рф

Проект предусматривает создание 736 квартир. Общая жилая площадь составляет 36 996 квадратных метров. Стены дома возводят из монолитного кирпича. В комплекс также войдут 636 нежилых помещений.

Напомним, школа-интернат № 4 работала до начала 2000-х годов. После этого в здании был корпус Самарской академии государственного и муниципального управления. Затем постройку снесли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал