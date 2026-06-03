Робот подает гостям гастробара батончики в качестве перекуса. Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 3 июня 2026 года, стартовал Петербургский международный экономический форум. На нем представлен стенд Самарской области, который в этом году украсили моделями маломерных судов. Отдельного внимания заслуживает гастробар региона, где гостей угощают кофе с волжским вайбом, а перекусы подает робот.

Самарская компания представила на ПМЭФ однорукого робота. Он подает гостям батончики в качестве перекуса. По словам представителей предприятия, саму технологию можно использовать на любых производствах. Например, для автоматизации ряда процессов: сварки или перекладки деталей.

Также в гастробаре представлен кофе по самарским рецептам. В меню: «Самарский капучино» с карамелью, «Капучино по-волжски» с мятой и клубникой, латте «Самарская Лука» с лавандой и «Эспрессо по-тольяттински» с крепким тольяттинским характером.

Робот подает перекусы гостям стенда Самарской области на ПМЭФ-2026

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