Ракетная опасность начала действовать в регионе в 05:45. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня 2026 года, ранним утром в Самаре из-за ракетной опасности встали автобусы, троллейбусы и трамваи. Их движение приостановили до снятия угрозы. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход для укрытия свободный», – написал мэр.

Ракетная опасность начала действовать в регионе в 05:45. Из-за нее включили сирены и ограничили мобильный интернет. Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в самарском аэропорту Курумоч.