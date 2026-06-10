В Самаре возобновили движение общественного транспорта 10 июня

Движение общественного транспорта возобновлено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня после объявления отбоя ракетной опасности в Самарской области, которая действовала в регионе почти два часа, в Самаре возобновили движение общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Отбой ракетной опасности в Самаре. Движение общественного транспорта возобновлено», – написал глава города в мессенджере МАКС

Напомним, режим опасности действовал в регионе с 05:45. Из-за него ранним утром включали сирены, ограничили мобильный интернет и закрыли аэропорт.

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