Пляжный сезон в Самаре пока не стартовал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Самарской области, наконец, возвращается к климатической норме и становится по-настоящему летней. На этом фоне растет и температура воды в главной реке губернии – Волге. Рассказываем о температуре воды в Волге на 11 июня 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, вода в Волге у берегов Самары стала теплее на несколько десятых градуса и немного превышает отметку +19 градусов. Примерно до такой же температуры Волга прогрелась и в Тольятти. А вот у берегов Сызрани вода почти достигла отметки в +20 градусов.

Несмотря на стабильное повышение, вода в Волге остается слишком прохладной, чтобы купаться. К тому же, официальный пляжный сезон еще не стартовал. В Самаре пляжи готовят к открытию сезона, на них установят новые раздевалки, настилы и душевые.

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