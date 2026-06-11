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НовостиПроисшествия11 июня 2026 6:20

МВД опубликовало видео нелегальных ночных гонок в Самаревидео

В Самаре 12 водителей наказали за участие в нелегальных гонках
Александра ТАЙБАТРОВА
12 водителей оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: скриншот видео МВД Самарской области

12 водителей оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: скриншот видео МВД Самарской области

В Самаре установили личности всех участников ночных нелегальных гонок, которые организовали в конце мая возле одного из медицинских центров на улице 2-я Стадионная. Сотрудники полиции сразу же отправились на место ЧП и обнаружили три автомобиля, водители которых могли нарушить ПДД.

«Полицейские провели детальный анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения системы «Безопасный город», установили личности 17 участников заезда», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре задержали участников стихийных гонок у медицинского центра

Видео: ГУ МВД по Самарской области

12 водителей привлекли к административной ответственности, в целом их оштрафовали на 70 тысяч рублей. Еще пятеро зрителей ничего не нарушили. Видео нелегальных гонок МВД опубликовало в своих соцсетях.

Трех участников нелегальных гонок могут привлечь к уголовной ответственности за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, сейчас полицейские выясняют, есть ли для этого основания.

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