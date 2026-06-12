Пассажирский автобус протаранил столб в Тольятти 12 июня

Столб сломался от удара. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Тольятти вечером в пятницу, 12 июня 2026 года. В Автозаводском районе пассажирский автобус протаранил столб. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 19:30 на Южном шоссе. 52-летний водитель съехал с дороги и влетел в столб. Предположительно, он не справился с управлением из-за проблем со здоровьем. В автобусе ехал только водитель, пассажиров в салоне не было.

Прибывшие на место ДТП медработники госпитализировали пострадавшего с места происшествия.

Ранее в Самарской области произошло два ДТП с пешеходами. В Тольятти женщина на иномарке сбила пенсионерку, а на Мехзаводе в Самаре под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок.