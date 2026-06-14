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НовостиПроисшествия14 июня 2026 19:06

Пожар в жилом доме в Самаре 14 июня мог произойти из-за хлопка газа

Правоохранители назвали предварительную причину крупного пожара в доме на XXII Партсъезда в Самаре вечером 14 июня
Анастасия ФИЛАТОВА
В одной из квартир дома мог произойти хлопок бытового газа.

В одной из квартир дома мог произойти хлопок бытового газа.

Фото: СУ СК по Самарской области.

Стало известно, из-за чего мог произойти пожар в жилом доме на улице XXII Партсъезда в Самаре вечером 14 июня 2026 года. Предварительная причина ЧП, где пострадали пять человек, — хлопок бытового газа.

«По предварительной информации, в жилом многоквартирном доме по улице XXII Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В регуправлении СК тоже называют хлопок бытового газа в качестве предварительной причины пожара в жилом доме. На месте ЧП сейчас работают следователи и прокурор Советского района Самары Александр Левыкин. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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