Появились новые фото реконструкции улицы Дачной в Самаре

Работы планируется завершить до 1 сентября. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается масштабная реконструкция улицы Дачной. Впереди еще большой объем работ, но уже видны изменения. Сейчас там уже полностью готово основание дорожного покрытия, продолжается устройство нижнего слоя асфальта.

Ресурсоснабжающие организации заранее переустроили подземные коммуникации. Дорогу отремонтируют на протяженности более 640 метров. Проект предусматривает ремонт подъездных путей, въездов во дворы и тротуаров. За дополнительные средства власти хотят высадить крупные деревья.

В конце мая готовность составляла 32%. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее отмечали в администрации Самары, отставания по графику нет. Работы планируется завершить до 1 сентября. В конце мая готовность составляла 32%.

Напомним, на примере улицы Дачной реализуется принцип комплексного строительства и ремонта дорог: сначала – приведение в порядок коммуникаций, и только потом – асфальтировка и озеленение. В целом проект рассчитан на два года.

Вынос коммуникаций уже завершен. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

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