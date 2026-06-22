На месте дома на улице 22 Партсъезда в Самаре появится общественное пространство

По существующим нормативам построить на этом месте жилой дом или соцобъект практически нереально Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Стало известно, что появится на месте жилого дома на улице 22 Партсъезда в Самаре, где вечером 14 июня произошел взрыв и пожар. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Позже дом признали непригодным для жилья, власти сообщили, что его будут расселять. А вот что появится на этом месте после сноса здания, пока вопрос открытый.

«По существующим нормативам построить на этом месте жилой дом или соцобъект практически нереально», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

По словам мэра, на месте дома может появиться общественное пространство. Каким именно оно будет, определят жители соседних домов.

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