После пожара завели уголовное дело Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Утром 15 июня в Самаре продолжились работы по ликвидации последствий пожара в жилой многоэтажке на улице XXII Партсъезда. Напомним, что очевидцы сообщали, что слышали взрыв. По предварительным данным, пожар произошел из-за хлопка газа в одной из квартир. Рассказываем, что известно о пожаре в доме на XXII Партсъезда по состоянию на 15 июня 2026 года.

Два человека погибли, 12 получили травмы

К сожалению, не обошлось без жертв. Сначала сообщалось, что в пожаре погибла 51-летняя женщина, но позже СК Самарской области сообщило о двух погибших. Ранее была информация о пяти пострадавших, но позже их число выросло до 12.

В пожаре погибли два человека Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадавших во время пожара, доставлены в медицинское учреждение», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Еще семеро пострадавших получают амбулаторную помощь.

Известно, что из пожара спасли семь человек.

Дом может обрушиться

После пожара и взрыва газа жилая многоэтажка может обрушиться. Из-за угрозы обрушения конструкций здания ночью приостановили работы по ликвидации последствий пожара, сообщили в МЧС. Возобновили их утром 15 июня.

Возникла угроза обрушения конструкций здания Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В доме повреждения получили 24 квартиры. Для людей, которые временно остались без жилья, организовали пункт временного размещения в расположенной неподалеку школе №163.

«Условия размещения в пункте удовлетворительные, с жителями, которые по желанию не уехали к родственникам, работают медики и психологи», – писал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

После полной ликвидации последствий пожара к дома обещают организовать охрану.

Заведено уголовное дело

После ЧП в жилой многоэтажке СК и прокуратура начали проверку. Заведено уголовное дело по признакам состава преступления о нарушении правил пожарной безопасности, которое привело к гибели двух и более лиц. По предварительным данным, произошел хлопок газа, из-за чего и загорелись квартиры.

«Проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

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