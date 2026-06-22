Движение транспорта приостановили в Самаре из-за ракетной опасности 22 июня

Наземный общественный транспорт временно не курсирует в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, в Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта. Ограничение ввели на фоне объявления в регионе ракетной опасности.

- Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход туда для укрытия свободный, - сообщил в своем канале в МАХ глава Самары Иван Носков.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около 13:00 22 июня 2026 года. Сразу после этого в регионе завыли сирены. Жителей просят сохранять спокойствие и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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