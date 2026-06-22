В Самаре снова ищут подрядчика для отлова бездомных животных

Подрядчик должен будет отлавливать бродячих животных, отправлять в пункт передержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Самары снова ищут подрядчика, который займется отловом бездомных животных. Информация об этом размещена на госзакупках. Максимальная цена аукциона составляет три миллиона рублей.

«Работы выполняются в один этап, с момента заключения контракта до 4 сентября 2026 года», – говорится в аукционной документации.

Подрядчик должен будет отлавливать бродячих животных, отправлять в пункт передержки. Там четвероногого осмотрит ветеринар, его вакцинируют от бешенства, обработают от паразитов, чипируют, стерилизуют, а потом снова выпустят в город. Важно, чтобы подрядчик работал в соответствии с принципами гуманного отношения к животным.

Победителя торгов определят 30 июня. Ранее в Самаре уже находили подрядчика для отлова бездомных собак, но контракт с ним расторгли спустя всего несколько дней.

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