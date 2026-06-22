Из-за массированной атаки БПЛА на Москву отменяют авиарейсы в Самаре

22 июня задерживаются рейсы из Самары в Сочи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня столичный регион подвергся массированной атаке БПЛА. По данным мэра Москвы Собянина, за сутки было сбито 84 БПЛА. Это повлияло на работу столичных аэропортов, в них несколько раз за день вводили и отменяли временные ограничения на полеты.

В результате в Самаре отменили четыре рейса в столицу, назначенные на 22 июня, и четыре рейса из нее. Еще несколько рейсов в Москву задерживают, но отправить их все-таки планируют.

Также 22 июня возникли проблемы с самолетами из Самары в Сочи. Три рейса ожидают отправки вечером, причем один из них задерживается почти на сутки.

Напомним, что 22 июня в Самарской области объявляли ракетную опасность, ее уже отменили. Ограничения в Курумоче при этом не вводили.

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