Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 22 июня

Движение транспорта возобновили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. МЧС России разослало предупреждение в 14:22. Угроза действовала почти 1,5 часа - с 12:55.

Из-за ракетной опасности в Самаре включали сирены, приостанавливали движение транспорта, об ограничениях в аэропорту ничего не сообщалось. Официальные министерства региона опубликовали памятку по плану действий, чтобы защитить себя.

Согласно ей, после окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места, нужно внимательно смотреть под ноги, нельзя подниматься с земли неразорвавшиеся боеприпасы и незнакомые предметы.