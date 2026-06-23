Художника из Самары Фрола Веселого признали погибшим на СВО

С января 2025 года мужчина числился пропавшим без вести Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Самарского художника Александра Фролова, известного как Фрол Веселый, признали погибшим на СВО. С января 2025 года он числился пропавшим без вести. 10 июня 2026 года его родственникам сообщили, что тело опознали по ДНК. Об этом они написали на странице художника ВКонтакте.

«По предварительным сведениям, прощание состоится в среду, 24 июня, в 10.00 по адресу улица Дзержинского, 27», – сообщили родственники.

Фрол Веселый организовал много культурных событий в Самаре, он смеялся над рекламой и создавал запоминающиеся изображения. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким художника. Светлая память!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал